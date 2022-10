Prisão preventiva para 3 de 6 detidos por tráfico de drogas em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para três individúos e apresentação periódica a outros três suspeitos de tráfico de drogas.

Segundo um comunicado divulgado hoje pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) - Brigada De Investigação De Tráfico Estupefaciente (BITE) e no âmbito do cumprimento de um mandado de Busca, Revista e Apreensão, foram detidos os seis suspeitos.

As detenções foram em flagrante delito nas localidades de Ribeira Bote, Chã de Tiliza e Fonte Francês.

Os suspeitos, entre os quais uma mulher, têm idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos.

A PJ informa ainda que cinco dos suspeitos são naturais da ilha de São Vicente e um, natural da Ilha de Santiago, com residências nas zonas de Ribeira Bote, Chã de Tiliza e Fonte Francês.

“Durante a busca, foram apreendidos Cocaína em forma de pó e cristalizado (pedras e placa) e Haxixe em forma de placas e pedras, alguma quantia em dinheiro, entre outros objetos relacionados com o crime”, lê-se.

A mesma fonte refere que os suspeitos já estavam sendo investigados pelos crimes de tráfico de estupefacientes há cerca de seis meses.

Durante as investigações foi apurado que os mesmos actuavam em comunhão de esforços em quatro “Bocas de Fumo”, locais esses com acessos blindados com grades e portas de chapa, onde procediam a venda e o consumo de estupefacientes.