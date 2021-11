Dois detidos por furtos em São Vicente

Detenções foram hoje anunciadas pela Polícia Judiciária. Suspeitos tem 18 e 24 anos.

Dois homens foram detidos entre os dias 03 e 05 de Novembro, fora de flagrante delito, em São Vicente por serem suspeitos da autoria de crimes de roubos e furtos ocorridos entre os meses de Fevereiro e Outubro do corrente ano, nas localidades de Chã de Alecrim, Espia, Fonte Inês e Ribeirinha.

A detenção foi feita Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo que cumpria mandados de detenção do Ministério Público.

"Os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medias de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva a um deles a Apresentação Periódica ao outro", aponta a PJ em comunicado.