PJ detém dois indivíduos por tráfico de drogas, em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na sexta-feira, 25, dois indivíduos por tráfico de drogas, em São Vicente.

Em comunicado, a PJ avisa que esses indivíduos foram de imediato conduzidos à Cadeia de Ribeirinha, em São Vicente, para efeito de cumprimento de quatro anos de pena efectiva de prisão, por crime de tráfico de drogas, em que foram condenados pelo Tribunal da primeira instância no dia 28 de Fevereiro de 2019, e confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça, no dia 08 de Abril de 2021, após período de recurso.

A PJ informa que esses indivíduos de sexo masculino, de 44 e 53 anos, um deles é natural de São Nicolau e outro natural de São Vicente, mas residem em Monte Sossego e Ribeirinha.

Essa detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Tráfico de Estupefacientes, em cumprimento de um mandado do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Recorda-se que a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo – DICM, deteve, em flagrante delito, no passado dia 14 de Setembro de 2018, no cais do Porto Grande, numa embarcação que fazia a ligação Santiago/São Vicente, via São Nicolau, três indivíduos do sexo masculino, na posse de 12,750 kg de Cannabis e 11 gramas de Cocaína com elevado grau de pureza.

Conforme a PJ, não tendo recorrido, o terceiro detido encontra-se desde então a cumprir pena efectiva de prisão de cinco anos na Cadeia de Ribeirinha.

Em relação aos outros casos, a PJ comunica ainda que, após apresentação às autoridades judiciárias competentes, o suspeito de crimes de homicídio agravado, consumado e tentado, contra empregadas domésticas, detido na segunda-feira, na Praia, ficou em prisão preventiva, e o indivíduo suspeito de homicídio simples, na forma tentada, em Assomada, ficou sujeito a apresentação periódica e ao pagamento de uma caução patrimonial no valor de 500 mil escudos.