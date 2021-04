Prisão Preventiva para suspeito de roubo em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva ao indivíduo suspeito da prática de vários crimes de roubo em residências, ocorridos entre Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021, nas localidades de Alto Doca e Santa Filomena, em São Vicente.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informa que deteve, no passado dia 30 de Março, fora de flagrante delito um indivíduo suspeito da prática de vários crimes de roubo em residências, na ilha de São Vicente.

O suspeito, um homem de 23 anos, reside em Chã de Alecrim, foi detido pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Combate ao Banditismo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Segundo a PJ, o detido foi presente no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente e foi lhe aplicou prisão preventiva, como medida de coação.