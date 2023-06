​Inaugurado edifício de mão-de-obra portuária do Porto Grande

Os estivadores em São Vicente contam a partir de hoje com um edifício dedicado ao Serviço de Mão-de-Obra Portuária, num investimento de cerca de 65 mil contos. O edifício foi inaugurado esta terça-feira, numa cerimónia presidida pelo ministro do Mar, Abraão Vicente

A infra-estrutura, que ocupa uma área de cerca de 2.300 metros quadrados, está distribuída por três blocos, dedicados, nomeadamente, aos serviços administrativos e balneários, de mecânica e eletricidade e uma área social. Uma segunda fase do projecto deverá abranger a construção de um armazém de stock e mais uma oficina.

O ministro do Mar, Abraão Vicente destaca a importância da criação de condições logísticas e humanas para que os estivadores possam trabalhar com “segurança e qualidade”.

“Estamos a construir um futuro dos portos onde há lugar para uma gestão dos recursos humanos que também motive a população de São Vicente e a população das zonas portuárias, onde os estivadores e quem trabalha na estiva terão todas as condições logísticas e humanas para o seu acolhimento, convivência e vivência diária”, sublinha

Na mesma linha, o presidente do conselho de administração da Empresa Nacional de Administração dos Portos (ENAPOR), Irineu Camacho, destaca a materialização da melhoria das condições laborais dos estivadores em São Vicente.

“Estamos a materializar a melhoria das condições dos nossos colaboradores, com implicação directa na qualidade de vida e bem-estar laboral e segurança dos nossos colaboradores, principalmente no serviço de mão-de-obra portuária e nos serviços operacionais da empresa”, afirma.

De notar que também no Porto da Praia está em construção o novo edifício do Serviço de Mão-de-Obra-Portuária. As obras, orçadas em 31 mil contos, arrancaram em Abril e têm um prazo de execução de 8 meses.