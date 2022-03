Alexandre Monteiro diz que país está no caminho certo no que respeita ao sector energético

O ministro da Indústria, Comércio e Energia afirmou hoje que as crises demonstram que o país está no caminho certo ao apostar num sector energético progressivamente menos dependente da importação de combustíveis fósseis.

Alexandre Monteiro falava momentos antes do lançamento oficial do Projecto de Energia Renovável e Melhoria da Eficiência Energética nos Serviços Públicos.

Relativamente ao projecto, o governante considera ser muito importante para apoiar o país na execução do seu programa de transição energética e que vai ter uma intervenção muito forte na reforma e na reorganização deste nicho do mercado.

“No fundo na construção do novo figurino no sector energético que está previsto no programa do governo, assim como também vai apoiar o desenvolvimento de produção de energias renováveis com o financiamento directo na instalação dos parques solares, parques fotovoltaicos e infraestruturas de armazenagem nas ilhas do Maio, Santo Antão, São Nicolau, Fogo”, disse.

Conforme Alexandre Dias Monteiro, o projecto que tem uma capacidade de cerca de 3.5 MhZ, vai ajudar Cabo Verde, juntamente com os outros projectos em curso, alcançar a meta de 30% de penetração renovável em 2025, a curto prazo e mais de 50% em 2030.

“Cabo Verde iniciou o seu programa de transição energética antes da pandemia, as crises acabam por demonstrar que o País no caminho certo, que é caminhar para um sector energético progressivamente menos dependente da importação de combustíveis fósseis que é direcção do programa que estamos a desenvolver e que também possa contribuir para reduzir os custos da energia no país e tornar o país mais resiliente a choques externos como aqueles que estamos a viver agora”, considerou.