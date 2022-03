Ocorrências criminais aumentaram cerca de 33% em 2021

As ocorrências criminais aumentaram cerca de 33% em 2021, em comparação com 2020. Os dados foram divulgados hoje, na cidade da Praia, pelo Director Nacional da Polícia Nacional, no seu discurso de abertura do Seminário “Operações Especiais de Prevenção Criminal - OEPC”.

Emanuel Estaline Moreno diz que esse aumento veio interromper o ciclo de cinco anos em que se registou uma redução de 23,7%, comparativamente ao quinquénio 2010 a 2015. "Em relação ao panorama nacional das ocorrências registadas pela PN, de realçar a sua diminuição em cinco ilhas: Fogo, Sal, Boa Vista, Maio e São Nicolau. Em sentido contrário, nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão e Brava, registou-se o agravamento da incidência do número de ocorrências. No que concerne à tipologia dos crimes, os crimes contra Património representam 56,8% do total das ocorrências registadas na PN e conheceram um agravamento de 52,9% a nível nacional, a destacar, os roubos em 61,7% e furtos em 46,4%", avança. O director nacional da PN acrescentou que os crimes contra pessoas representam 43% do total das ocorrências. Menos Homicídios Entretanto, o número de homicídios teve uma diminuição de cerca de 19,4% (menos 7), quando comparado com 2020. Nesse ano tinham ocorrido 36 homicídios, e em 2021, 29. "De realçar que na Praia em particular tivemos menos 2 homicídios bem comparação com o ano de 2020, em que tivemos 19 homicídios", acrescentou. A registar ainda: o "abuso sexual de menores com mais 23%, mais 21 ocorrências; as ofensas corporais, com mais 4%, a ameaça, com mais 350 ocorrências, portanto mais 31%. O director nacional da Polícia Nacional referiu ainda que, em 2021, a força policial apreendeu 320 armas artesanais, 167 armas convencionais, 2.842 armas brancas e 3.064 munições. Emanuel Estaline Moreno entende que era expectável que em 2021, com a retoma gradual da vida social e económica, os crimes aumentassem.

