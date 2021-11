Policia Nacional comemora 151º aniversário da sua fundação

A actuação da Policia Nacional contribuiu de forma determinante para o aumento, em mais 58,5%, do número de mandados de detenção fora de flagrante delito no período 2020/21 emitidos pela Justiça. Números avançados pelo ministro ministro da Administração Interna, na cerimónia na comemoração do 151º Aniversário da Criação do Corpo de Policia, que decorreu esta manha na cidade da Praia. Paulo Rocha diz ainda que a actuação da polícia contribuiu para o crescimento (28,6%) do número de indivíduos detidos e submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em 9% no número de julgamentos sumários.

O governante avança que esses resultados existem, e falam por si, e que a qualidade e a consistência dos mesmos podem e deve sempre melhorar.

“Precisamos ser ainda mais vigilantes, mais actuantes e mais pressionantes. Precisamos ser ainda mais intolerantes com a indisciplina, com a falta de ordem e com o crime. Mais intolerantes com os criminosos habituais, aquele pequeno grupo que incomoda muita gente, no dizer de Eduardo Matos de Alencar. Intolerantes também com própria a intolerância, nas suas mais distintas formas de se manifestar. Num dia como hoje, é da mais elementar justiça, aqui enaltecer o desempenho dos funcionários da Polícia”, explicou.

Por sua vez o Director Nacional da Polícia Nacional, diz que o sucesso da corporação só foi possível graças à determinante conjugação de diferente factores, nomeadamente a disponibilização de recursos nos diversos domínios e valências de intervenção policial.

Emanuel Estaline Moreno, defende ainda a continua criação de mais e melhores condições de trabalho, designadamente a construção de novos edifícios para unidades policiais, aposta na continua na formação e especialização de quadros da polícia e aumento e reposição de efectivos.

"A aquisição de equipamentos diversos, o reforço dos meios áudio, a modernização do sistema integrado de controlo aeroportuário, o continuo apetrechamento da Direcção Central de Investigação Criminal ainda em curso, entre outros projectos realizados com apoios de parceiros nacionais e estrangeiros, a realização do curso de subchefes e do concurso para o curso de promoções a chefes de esquadra previsto para o final do corrente mês, entre outras medidas de motivação e de auto-estima, contribuíram sobre maneira para os resultados francamente positivos que a Polícia Nacional vem apresentando à sociedade” avançou.

Durante a cerimónia de comemoração do 151º Aniversário da Criação do Corpo de Polícia de Cabo Verde, foi condecorado o Comando regional da Polícia da ilha do Sal com a medalha de serviços distintos, assim como os efectivos de destacamento do corpo de intervenção da ilha do Sal.