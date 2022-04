​Sindicato denuncia “medo instalado” no seio dos trabalhadores na ilha

O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão informou que existe nesta ilha “uma situação de medo instalado no seio dos trabalhadores” que se sentem, por isso, condicionados para participar nas actividades sindicais.

À saída de uma audiência ontem com o Presidente da República no Porto Novo, o secretário permanente deste sindicato, Carlos Bartolomeu, disse ter abordado esta questão, que coloca em risco a liberdade dos trabalhadores, com o Chefe de Estado, com quem falou ainda sobre a necessidade de se instalar representações da Direcção-geral do Trabalho e da Inspecção-geral do Trabalho nesta ilha.

Isso, avançou à imprensa, para “combater o abuso instalado” por algum patronato, que continua a violar os direitos dos trabalhadores.

É o caso dos guardas florestais, afectos ao Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) que “continuam a usufruir 249 escudos diários em pleno século em que vivemos”.

“Pedimos ao Presidente da República que procure junto do Governo e do parlamento uma solução para a situação desses trabalhadores”, sublinhou este sindicalista, que se mostrou ainda preocupado com a situação do pessoal operacional afecto ao MAA e aos serviços da Educação, na ilha.