​SLTSA denuncia salários atrasados na Spencer Construções & Imobiliária

O pessoal de escritório e de estaleiro da Spencer Construções & Imobiliária (SCI), em Santo Antão, continua com mais de um mês de salário em atraso. Isto após a empresa ter efectuado, esta terça-feira, o pagamento de parte da dívida para com os funcionários, denunciou hoje o SLTSA.

Em declarações hoje à Rádio Morabeza, o secretário-permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão (SLTSA) diz que a situação é recorrente e complicada para os trabalhadores.

“Os trabalhadores ficaram praticamente na mesma situação. A empresa continua a dever aos funcionários cerca de um mês e 17 dias de salário. Daqui a 13 dias vão ter dois meses de salários em atraso novamente. A situação é complicada. Os funcionários têm compromissos. Com o mês de salário que receberam vão pagar as suas dívidas e vão ficar sem nada outra vez”, afirma.

Carlos Bartolomeu refere que a situação é preocupante do ponto de vista económico e social dos colaboradores da empresa, tendo em conta as responsabilidades familiares e os compromissos para com os bancos.

“Os trabalhadores estão numa situação de vulnerabilidade e frágeis do ponto de vista psicológico”, diz.

A Rádio Morabeza tentou hoje, via telefone, entrar em contacto com o director da empresa, João Spencer, mas não foi possível até ao fecho desta matéria. Entretanto, em declarações proferidas ontem, à Morabeza, o responsável garantiu que todos os trabalhadores foram pagos na terça-feira, pelo que a empresa que gere deixaria de ter dívidas para com os colaboradores.

“Já não há atrasos. Todos os trabalhadores já foram pagos. Na semana passada pagamos o grosso e um pequeno grupo está sendo pago hoje. Por isso deixamos de ter gente em dívida”, garantiu.

Entretanto, o SLTSA e alguns trabalhadores contactados pela nossa reportagem garantiram que a SCI pagou apenas um dos mais de dois meses de salários em atraso.

