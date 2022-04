​Associações alertam para situação social preocupante em São Vicente

As associações que trabalham com idosos, crianças e pessoas com deficiência, em São Vicente, alertam para a situação social preocupante na ilha. A capacidade de resposta é fraca face à procura, lamentaram hoje as organizações, depois da assinatura de protocolos e contratos-programa com o Governo, no valor de mais de 6.500 contos.

Em representação das associações, a coordenadora do centro social das Aldeias Infantis SOS, Graça Gomes, enaltece a iniciativa, mas chama a atenção para a necessidade de um trabalho concertado para a devida implementação das políticas públicas existentes. “Realmente, São Vicente tem uma situação social preocupante. Diariamente, as associações aqui presentes deparam-se com situações complexas. Muitas vezes, sentimo-nos incapacitados e sem respostas à grande demanda de apoio que chega às nossas mãos”, aponta. A coordenadora da Associação “Aos que Sobrevivem”, Luísa Neves, também fala em problemas graves que afectam principalmente os idosos. “Isto vem em boa hora, num momento em que São Vicente nos apresenta problemas gravíssimos, principalmente com a terceira idade. Temos visto uma proliferação de pessoas idosas abandonadas, pelo menos aqui em São Vicente. Outra questão tem que ver com a adopção de outras políticas que visam a responsabilização das famílias relativamente aos seus entes queridos”, realça. Governo aponta desafios sociais para os próximos anos A subvenção financeira das associações de carácter social para a implementação de projectos que promovem a inclusão socioeconómica dos mais desfavorecidos foi formalizada entre o Director-geral de Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Filomeno Fortes, e as sete associações seleccionadas para o efeito, na presença da Secretária de Estado Lídia Lima. A governante diz que apesar dos programas implementados e em implementação, ainda há novos desafios para as áreas da infância, da terceira idade e deficiência que o Governo quer atingir nos próximos anos. Neste momento, segundo a mesma fonte, o executivo está a incidir na política da protecção de menores, nomeadamente com o Plano de Combate à Violência contra Crianças já existente, a revisão do estatuto da Criança e do Adolescente e o reforço dos serviços do ICCA. “Também temos a perspectiva de abrir mais centros de dia para crianças e adolescentes nos diferentes concelhos que já demonstraram essa necessidade. Aqui em São Vicente temos essa especial necessidade porque, apesar do trabalho das várias instituições, continuamos a verificar o surgimento de novas crianças em situação de rua, o que exige uma intervenção mais forte”, diz. Ainda na área da infância, Lídia Lima aponta a criação de mais creches como um desafio, no sentido de facilitar as mulheres chefes de família na sua integração no mercado de trabalho. A nível da terceira idade, a governante garante que o Estatuto para as pessoas idosas vai ser aprovado brevemente no Conselho de Ministros. “É uma mais-valia que vai nos ajudar a melhorar as condições de vida dos nossos idosos. O Estatuto define um conjunto de direitos para os idosos, mas também de deveres para os familiares para com os seus idosos”, diz. Relativamente à deficiência, a Secretária de Estado da Inclusão Social diz que o Governo quer replicar a experiência de São Vicente – o Centro de Acolhimento das Crianças com Paralisia Cerebral – em todos os outros concelhos do país. A subvenção financeira, no valor de mais de 6.500 contos, foi atribuída, através de protocolos e contratos-programa à Associação cabo-verdiana para a Terceira Idade (ACATI), à Associação Novos Amigos de Mindelo (ACNA), à Fundação das Aldeias Infantis SOS Cabo Verde, à Igreja Nazareno Casa da Sopa, à Associação aos que Sobrevivem (AAQS), à Associação SOLUZ e à Associação dos Deficientes de São Vicente (ADEF).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.