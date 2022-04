Carteira profissional vai valorizar a profissão e a mão de obra qualificada- Director-geral do Emprego

O diretcor-geral do Emprego, Danilson Borges, disse hoje à Inforpress, no Mindelo, que a carteira profissional, recentemente introduzida como medida para regularizar e regulamentar o acesso à profissão, pretende valorizar a mão de obra qualificada.

Danilson Borges falava a propósito do ateliê de socialização do Regime Jurídico que regula a Carteira Profissional para pessoas que trabalham na hotelaria, restauração e turismo, nomeadamente empregado de mesa e bar, guia de turismo, pasteleiro, recepcionista de hotel e cozinheiro, que decorreu na Câmara de Comércio do Barlavento (CCB).

Segundo o diretor-geral do Emprego, além de promover e valorizar a profissão, pretende-se “dar oportunidade à mão de obra qualificada de ter acesso ao emprego e, sobretudo, apostar fortemente na prestação de um serviço com qualidade”.

Isto porque, salientou, entende-se que “as pessoas quando são capacitadas têm as competências necessárias para exercer uma determinada profissão.”

Segundo a mesma fonte, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o sector de hotelaria e restauração emprega aproximadamente 13 mil pessoas no País, mas inicialmente foram apenas as cinco profissões, empregado de mesa e bar, guia de turismo, pasteleiro, recepcionista de hotel e cozinheiro, que estavam regulamentadas.

“A carteira profissional vai entrar em vigor e isto quer dizer que estaremos em condições para emiti-la, porque a carteira está ligada ao contrato de trabalho. As pessoas só podem ter contrato de trabalho se tiverem a carteira profissional”, avançou.

E é por isso, ajuntou, que se realizou o ateliê cujo objectivo é dar a conhecer a toda a sociedade o regime jurídico e recolher recomendações para a sua implementação.

“Estamos numa fase inicial e estamos disponíveis para ouvir as classes, os hotéis e restaurantes e adequar o regime jurídico para melhor funcionamento e organização do sector”, arrematou Danilson Borges.