Trezentos guias turísticos já estão inscritos no processo de reconhecimento de competências

Trezentos guias turísticos já estão inscritos no processo de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências (RVCC) no sector de Hotelaria, Turismo e Restauração. Dado avançado pelo director geral do Emprego, em declarações aos jornalistas, no acto de público de implementação do processo.

Danilson Borges, avança que os trabalhos arrancam já na próxima semana. "Vamos arrancar aqui na Escola de Hotelaria e Turismo na Praia e muito em breve também iremos iniciar na ilha do Sal, na ilha de São Vicente e na ilha de Boa Vista. Essa turma vamos iniciar aqui na Praia, já na próxima semana. O processo RVCC é um processo dinâmico, porque é diferente de uma formação em sala, permite que as pessoas constituam o seu portefólio. Ou seja, a escola já trabalhou com as pessoas, com os guias turistas que vão participar nesta acção, no processo de RVCC, para a constituição do seu portefólio. Posteriormente fará a análise e assim terá acesso ao processo", explica. A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde será a entidade responsável pela certificação de competências. O presidente do conselho de administração do estabelecimento de ensino, Sérgio Sequeira, comenta os métodos a serem utilizados para a certificação de profissionais. "Irá haver um processo de avaliação de dossier de evidências dos quais possam demonstrar o seu percurso profissional ao longo dos anos. Depois, haverá um júri que validará as competências e acederão directamente ao certificado", avança. Durante o acto público, o Sistema Nacional de Qualificação concedeu formalmente à Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde as competências para que esta realize a certificação. A cerimónia foi presidida pelo vice-Primeiro-Ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia.

