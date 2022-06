Governo precisa de 80 milhões de euros para responder à atual situação de emergência

O governo precisa de 80 milhões de euros para fazer face à actual situação de emergência. Valor avançado pelo vice-Primeiro-Ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, no término da reunião do Grupo de Apoio Orçamental (GAO).

Olavo Correia diz que, em termos de ajuda orçamental, o governo já tem acordada com os parceiros do GAO uma ajuda que ronda os 40 milhões de euros. “O que nós estamos a trabalhar é no sentido de conseguirmos, no global, um valor a cerca de 80 milhões de euros (...) para podermos fazer face às necessidades em termos de intervenção do Estado, para alargar a rede de participação social, para proteger as famílias mais pobres e para, sobretudo, acelerar a agenda de transição energética", explica. Por sua vez, Carla Grijó, embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, que também lidera o GAO, assegura o interesse dos parceiros em apoiar Cabo Verde na mobilização de fundos. "Comprometemo-nos, quer na nossa programação de médio e longo prazo, quer em resposta que possamos dar de uma forma mais imediata, em contribuir para mobilizar estes fundos que o governo afirma ser necessário”, declara. Quanto ao crescimento económico o GAO aponta para que, em 2022, seja de 4%. Já quanto à taxa de inflação anual em Abril esta atingiu os 7,6% "impulsionada principalmente por um aumento do preço dos alimentos e bebidas a 12,9%". O Grupo de Apoio Orçamental (GAO) concluiu hoje uma missão de avaliação a Cabo Verde, a primeira do ano. A missão começou dia 9 de Junho e teve como objectivos avaliar a conjuntura macroeconómica fiscal e sanitária, analisar os impactos socioeconómicos e orçamentais da crise energética e alimentar, na decorrência da guerra na Ucrânia e da pandemia de covid-19.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.