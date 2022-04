GIZ ajuda Cabo Verde na aquisição de 600 veículos eléctricos

A Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) vai ajudar Cabo Verde na aquisição de 600 veículos eléctricos, 100 postos de carregamento privados e cerca de 40 postos de carregamento públicos, em todas as ilhas entre 2022 e 2025.

A informação consta na página oficial do Ministério da Indústria, Comércio e Energia no Facebook.

A Directora Regional da GIZ, Ulrike Ebeling, foi recebida nesta quarta-feira 20, pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro.

O objectivo da visita, segundo a mesma fonte, foi abordar os aspectos gerais de implementação do Programa de Promoção da Mobilidade Elétrica em Cabo Verde (PROMEC).

Segundo o governo a GIZ vai, através do programa de incentivos que irá arrancar no mês de Junho, ajudar o país na aquisição de 600 veículos eléctricos, 100 postos de carregamento privados e cerca de 40 postos de carregamento públicos, em todas as ilhas do país.

O projecto de Promoção da Mobilidade Elétrica para Cabo Verde, que arrancou em Junho de 2020, tem duração de 5 anos e visa garantir a assistência técnica e disponibilidade de financiamento para o desenvolvimento do quadro legal, a implementação de um mecanismo de facilitação e atribuição de incentivos para a aquisição de cerca de 600 Veículos Eléctricos, instalação de cerca de 55 estações de recarga privadas e a instalação e operação de uma rede pública de estações de recarga.

Contempla, ainda, projectos demonstrativos com o apoio financeiro a privados para a aquisição de 4 autocarros eléctricos para o transporte colectivo de passageiros, bem como o transporte escolar.

A visão estratégica do governo é chegar a 2050 com a substituição do parque de veículos com motores térmicos por veículos eléctricos, conforme adoptada na Carta de Mobilidade Eléctrica e o plano de acção para operacionalização e introdução da mobilidade eléctrica.

Para implementação do ProMEC, Cabo Verde conta com o apoio do Nationally Apropriate Mitigation Actions Facility (NAMA Facility), no valor de cerca de 792 milhões de escudos, em donativo, conforme fora comunicada por aquela instituição, a 3 de Junho de 2020.