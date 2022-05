Conferência do Tribunal de Justiça da CEDEAO com 150 participantes confirmados

​Cerca de 150 participantes já confirmaram presença na conferência internacional do Tribunal da Justiça da CEDEAO a ter lugar a partir desta segunda-feira, 09, na cidade da Praia, , conforme dados avançados este sábado pela juíza Januária Costa.

Tendo como tema “Modelo de integração da CEDEAO – As implicações jurídicas do Regionalismo, da soberania e do supranacionalismo”, o evento vai contar com vários palestrantes, nacionais e internacionais, em diferentes domínios.

“O Tribunal da Justiça da CEDEAO propôs trazer à cidade da Praia cerca de 150 palestrantes para esta conferência. As delegações já começaram a chegar à capital. Contamos com muito interesse de nacionais nesse evento”, destaca a juíza.

Esta será a terceira conferência do Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

“A conferência não tem o propósito discutir o próprio tribunal em si, mas fazer uma discussão muito mais alargada em matéria de integração”, explica

“Modelo de integração da CEDEAO”, “Integração económica regional”, “soberania e regionalismo”, “supernacionalismo e regionalismo”, “os tribunais regionais no processo da integração regional”, “integração regional e protecção regional dos direitos humanos”, são alguns dos temas a serem debatidos durante o evento.

Outro assunto que estará em cima da mesa é a questão da livre circulação de pessoas, bens e serviços como factor importante da integração económica regional.

O evento terá como palco o Centro de Convenções da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) e o acto de abertura vai ser presidido pelo Presidente da República, José Maria Neves.