Cabo Verde Investment Forum regressa ao Sal

​Cabo Verde Investment Forum (CVIF) regressa à ilha do Sal, nos dias 16 e 17 de Junho deste ano, e terá como palco o Hotel Hilton. Este evento regressa, após dois anos de adiamento devido à pandemia e às limitações que a mesma impôs ao país.

Segundo uma nota enviada, este evento acontece sob o lema “Cabo Verde is open to the world”, e está enquadrada nas actividades de promoção de investimento e exportação da Cabo Verde TradeInvest, com objectivo de reforçar os investimentos do sector privado na economia cabo-verdiana, mediante intermediação e facilitação do acesso dos empresários e promotores nacionais aos mercados de capitais nacionais e internacionais.

A mesma fonte indicou que o Cabo Verde Investimento Fórum, que foi considerado um instrumento privilegiado de intermediação e encontro entre os promotores de projectos e os financiadores e investidores, seguirá a orientação política do Governo de diversificação da economia e forte aposta no sector privado.

Os sectores da economia digital, a economia azul, energias renováveis, transporte marítimo e aéreo, serviços financeiros e agro-negócio, juntamente com o turismo serão os principais eixos de desenvolvimento sustentável do país em destaque neste evento.

O CVIF pretende alcançar a médio/longo prazo uma percepção elevada de Cabo Verde como plataforma de investimento fazendo ligação à economia global, "A Plataforma do Atlântico Médio para a Economia Mundial"; um Aumento a médio prazo dos investimentos nacionais, intrarregionais e Investimento direto estrangeiro em sectores que impulsionam o crescimento; Melhoria de acesso ao financiamento direto e instrumentos financeiros, particularmente relacionados com a partilha de riscos e instrumentos de garantia.

Conforme a mesma fonte, o evento conta com o financiamento do Banco Mundial e com a parceria da Câmara de Turismo e das Câmaras de Comércio de Sotavento e Barlavento.

De lembrar que a primeira edição do Cabo Verde Investment Forum realizou-se em Julho de 2019 na ilha do Sal e também nesse mesmo ano em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América.

"No âmbito da participação de Cabo Verde na Expo 2020 Dubai, o CVIF realizou-se a 4 de Fevereiro de 2022, no Hotel Habtour em Dubai, assinalando a retoma da realização deste evento de promoção do investimento", lê-se no documento.