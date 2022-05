Prisão preventiva a 5 dos 6 detidos apresentados ao MP na sequência da operação especial da PN

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a cinco dos seis detidos durante a operação especial de prevenção criminal da Polícia Nacional na Praia, no passado dia 10.

De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna, os seis detidos foram apresentados no prazo legal ao poder judicial para o primeiro interrogatório de arguido detido, tendo sido decretado a cinco deles a medida de coação pessoal de prisão preventiva.

De referir que na passada terça-feira a Polícia Nacional levou a cabo uma operação especial que durou três horas, em Achada Grande Trás, Achadinha, Santaninha e Ponta d`Água, envolvendo efectivos daquela força policial e com o acompanhamento do Juiz de Turno da Comarca da Praia.

A operação resultou na identificação de 50 indivíduos suspeitos que se encontravam na área geográfica onde teve lugar a operação; revista de 36 viaturas; buscas em 12 residências, devidamente autorizadas pelas autoridades judiciárias competentes e detenção, em flagrante delito, seis infractores.

Também foi apreendida uma pistola boca bedju calibre 9mm e 03 cartuchos deflagrados; um revólver em forma de brinquedo utlizado como arma para cometimento de crime; 18 facas, uma catana e três tacos de basebol; um misturador de drogas, duas bolsas de canábis com 760,7grs e 31,7grs de pó branco, que se presume ser cocaína; 12 telemóveis provenientes de furtos e roubos, uma TV Plasma, quatro monitores, um computador portátil, cinco colunas de som, três pneus para camião, vários gorros pretos, etc.