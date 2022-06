Três detidos e várias apreensões em operação especial da PN no Brasil, ASA

A Polícia Nacional (PN) deteve três indivíduos durante uma Operação Especial de Prevenção Criminal (OEPC) realizada hoje, em Brasil, Achada Santo António, na cidade da Praia. Durante a operação a força policial fez várias apreensões entre as quais 4 armas de fogo, 13 facas e três viaturas.

Em comunicado, a Polícia Nacional informou que a operação teve a duração de três horas e que mais de 60 pessoas foram abordadas.

Das pessoas abordadas 11 foram conduzidas para a Direção Central de Investigação Criminal de modo a serem identificadas e três foram detidas para serem presentes ao Ministério Público, com as acusações de crimes de posse ilegal de armas de fogo e de estupefacientes.

Para além das detenções, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo 3 de fabrico artesanal e um convencional de calibre 6,35mm; vários invólucros de espingarda AKM e de pistolas calibre 9mm; 8,7gramas de produtos estupefacientes; 13 facas; um maxim, um machado, dois tacos de baseball, 15 telemóveis e um computador portátil.

“Foram ainda abordadas 32 viaturas, das quais três foram apreendidas por ilegalidades nas documentações e foram aplicadas coimas no valor total de 45 mil escudos”, lê-se no comunicado.

Segundo a mesma fonte, com um contingente de 100 efectivos envolvidos, a operação foi encabeçada pela Direcção Central de Investigação Criminal da PN e contou com o apoio do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, da Polícia Marítima, da Guarda Fiscal e do Corpo de Intervenção.

A operação visou o controlo, a detecção, a localização e a apreensão de armas, principalmente as de fogo que estejam em situações de posse ilegal e que podem estar associadas a outros delitos, como sejam, assaltos, agressões e brigas de grupos.