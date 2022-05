Ano lectivo 2022/2023 terá digitalização como realidade, garante director nacional de Educação

Adriano Moreno, assegurou, no Mindelo, que assim “todos os professores” terão acesso às formações.

O responsável falava à imprensa, no Mindelo, num balanço do Conselho Alargado de Educação que arrancou na quinta-feira e terminou este sábado, em São Vicente, admitindo ter sido três dias de “muito trabalho”, no qual todos os técnicos, delegados e directores de serviço puderam preparar o próximo ano lectivo com a socialização dos vários instrumentos legais e de várias orientações.

Adriano Moreno apontou como um dos maiores desafios do próximo ano escolar, a implementação da revisão curricular ao nível do 10º ano de escolaridade, no qual os alunos vão poder escolher as novas áreas e, por outro lado, a efectivação dos sistemas nacionais de aprendizagem e de formação de professores.

“Naturalmente traz-nos desafios ao nível da formação de professores, vamos implementar um novo sistema também aprendendo todas as lições tiradas com a pandemia”, reiterou, confirmando que a digitalização do sistema educativo vai ser uma realidade com a montagem de centros de educação à distância em “todos os concelhos”.

“Queremos chegar a todos os professores e que tenham uma formação por trimestre, para que possam ter uma educação de qualidade”, sublinhou Adriano Moreno.

Na abertura do Conselho, na sexta-feira, o ministro da Educação, Amadeu Cruz, anunciou que o arranque das aulas para o próximo ano lectivo deverá acontecer a 19 de Setembro em todo o território nacional.