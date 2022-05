"Não há drama maior" para Santo Antão "do que a perda da sua população jovem", alerta Aníbal Fonseca

O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão disse que “não há drama maior” para esta ilha do que “a perda da sua população jovem”, como consequência “da falta da actividade económica” na região.

Aníbal Fonseca, que falava a propósito do Simpósio sobre Sistemas Alimentares Sustentáveis em Santo Antão, encerrado, quarta-feira, 18, na cidade do Porto Novo, avançou que os dados estatísticos confirmam que a ilha tem conhecido “uma perda considerável” da sua população nos últimos dez anos.

“Isto é dramático. Digo isso com toda a convicção. Não há drama maior para Santo Antão do que a perda da sua população, sobretudo jovem. Estamos a referenciar a uma perda de 25% em cerca de 20 anos. Isto é um drama que tem que ser travado”, avisou o autarca.

Este fenómeno resulta, a seu ver, da ausência da actividade económica para os jovens em Santo Antão, que têm estado a deixar a ilha à procura de melhores oportunidades para viver em outras regiões do País ou além-fronteiras.

Este drama, no entender do presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, “só poderá ser travado” com a criação de oportunidades, actividade económica e emprego, para que os jovens fiquem na ilha e sejam, efectivamente, “a força-motora do desenvolvimento” da região”.

O simpósio, promovido durante dois dias pela Associação dos Amigos da Natureza e pelo Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional da Espanha, colocou “tónica bastante forte”, segundo o autarca, na questão da juventude e mulheres, em como promover a actividade económica para a fixação dos jovens em Santo Antão.

Para tal, os autarcas têm defendido a construção das “grandes infra-estruturas” na ilha, com destaque para o aeroporto.

O Governo reiterou, em Março, aos municípios de Santo Antão o “compromisso” de construir o aeroporto internacional de Santo Antão, sem, contudo, indicar a data concreta para o arranque desta “obra de grande porte”.

O vice-primeiro-ministro, numa visita a Santo Antão, assegurou que, apesar da crise económica mundial, provocada pela pandemia de covid-19 e pela guerra, o Governo está a trabalhar com vista à concretização do aeroporto, tendo abordado esta questão já com o Banco Mundial.