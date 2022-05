Electra pede atenção para falsa campanha de religação de electricidade

A Electra alertou hoje em comunicado para uma falsa campanha de religação de eletricidade a clientes que foram apanhados a roubar eletricidade e autuados, de acordo com a lei de furto e fraude.

“Chegou ao conhecimento da Electra, que está a circular uma falsa campanha em nome da empresa, em que indivíduos contactam moradores de residências que foram detectadas com roubo de eletricidade pela Electra, prometendo-lhes a religação de eletricidade, mediante o pagamento de uma taxa em dinheiro”, alertou a empresa em comunicado publicado na sua página de Facebook.

Conforme avançou, os indivíduos em causa informam os clientes que as religações serão feitas fora do horário de expediente, ou seja, após as 20 horas.

A empresa caracterizou a situação de “grave”, completando que a mesma põe em causa a imagem da Electra, além de lesar os clientes, por isso apela aos clientes para não efectuarem qualquer tipo de pagamento dos seus serviços no domicílio.

“O pagamento dos serviços é feito exclusivamente nas Lojas Electra, mediante recibo, no horário das 08h00 às 16h00”, realça, informando que o colaborador da Electra, ao efetuar qualquer trabalho no domicílio do cliente, apresenta-se sempre devidamente identificado e com uniforme da empresa.

A Electra pede ainda que as pessoas denunciem qualquer atividade suspeita.