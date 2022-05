​Cabo Verde com mais 18 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou mais 18 novos casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas. Os casos ativos aumentaram para 103, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde deste sábado, os laboratórios de virologia do país processaram 272 amostras no dia 27, numa taxa de positividade de 6,6%. As novas infecções foram confirmadas na cidade da Praia (12), em Santa Catarina de Santiago (1), São Salvador do Mundo (1), Ribeira Grande de Santo Antão (1) e São Vicente (3).

Dezoito pessoas foram dadas como recuperadas.

O país passa a contabilizar 103 casos ativos, 55726 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56282 casos positivos acumulados da doença.