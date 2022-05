​Cabo Verde volta a registar morte associada à COVID-19

Cabo Verde confirmou, este domingo, mais uma morte por complicações associadas à COVID-19. O arquipélago não registava óbitos desde 22 de fevereiro. A vítima mortal foi confirmada em São Salvador do Mundo, ilha de Santiago, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico publicado esta tarde, para além da morte associada à doença, foram confirmados mais 8 novos casos do novo coronavírus, em 126 amostras analisadas nos laboratórios no sábado.

As novas infecções foram notificadas na Praia (5) e em São Vicente (3). Sete pessoas tiveram alta.

O país passa a contabilizar 103 casos ativos, 55733 casos recuperados, 401 óbitos, 44 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56290 casos positivos acumulados do novo coronavírus.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.