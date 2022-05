Dez a doze por cento da população de Cabo Verde é fumadora

Até doze em cada cem cabo-verdianos têm hábitos tabágicos. Número avançado pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), no acto de abertura do seminário alusivo ao Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala hoje.

Maria da Luz Lima diz que o tabaco é um problema de saúde pública, que deve ser combatido. “Nós temos dados em Cabo Verde, em que 10 a 12% da população tem hábitos tabagísticos. Então, o tabagismo é um problema importante de saúde pública que deve ser combatido [não só por ser] uma doença dependente da nicotina, mas pelos vários efeitos", explica. O administrador executivo do INSP, Júlio Rodrigues, lembra que há muitas doenças crónicas que têm o tabaco como principal factor de risco. "Por exemplo, as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, e quando digo doenças cardiovasculares, estamos a falar do conjunto de doenças cérebro-vasculares, como os AVC, que todos conhecemos", afirma. "Em média, morrem entre 90 e 110 pessoas por ano devido ao consumo do tabaco. Mas estamos a falar daquelas mortes conhecidas, porque têm cancro da garganta, da laringe, do pulmão”, acrescenta. O Dia Mundial Sem Tabaco deste ano acontece sob o lema “Tabaco: uma ameaça para o nosso ambiente” e visa aumentar a consciencialização pública sobre o impacto ambiental do tabaco.

