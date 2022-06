Ministro do Turismo garante que aeroporto de Santo Antão é um compromisso assumido pelo Governo e vai avançar

​O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, garantiu esta terça-feira, 31 de Maio, que a construção do aeroporto de Santo Antão é um “compromisso assumido” pelo Governo e que o projecto “vai avançar”.

Carlos Santos fez estas declarações à Inforpress, após o encontro com operadores e guias turísticos da Ribeira Grande, e enfatizou que os passos para que o aeroporto de Santo Antão seja uma “realidade” já estão “a ser dados”.

“Os primeiros cinco anos foram para fazer o levantamento dos estudos climatéricos e nível do vento. Agora estamos numa outra fase que é a da preparação do projecto, e não há dúvida nenhuma que este será um projecto que vai avançar para desencravar a ilha de Santo Antão”, garantiu.

O ministro da tutela da pasta do Turismo e Transportes salientou ainda que construir um aeroporto é um processo “complexo” e que existe um conjunto de passos.

Quanto à ampliação do Porto do Porto Novo, Carlos Santos afiançou que o projecto do mesmo já tinha sido anunciado, mas segundo o ministro está um “pouco atrasado”.

“Não há muita volta a dar sobre o assunto. O porto do Porto Novo não será feito na mesma velocidade que o aeroporto, mas o projecto do mesmo vai avançar nos próximos tempos”, asseverou.

Para além do encontro com os operadores turísticos da Ribeira Grande, Carlos Santos visitou algumas obras financiadas pelo Fundo do Turismo no concelho e também empreendimentos turísticos.