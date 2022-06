Projecto Horta Escolar da escola SOS pretende educar através da produção de verduras

Os alunos da escola SOS, na cidade da Praia, contam, a partir de hoje com um laboratório vivo, por meio do qual têm contacto directo com os processos da natureza, e acompanham de perto o desenvolvimento das verduras, das frutas e dos legumes.

Trata-se de uma horta escolar que surgiu no âmbito de um projecto macro, Cidade Verde, que cujo objectivo é plantar árvores frutíferas pelas ruas da ilha de Santiago.

“Sempre que venho para a escola da minha filha encontrava, na sua horta, um problema na produção e com as pragas. Eu, enquanto empresário agrícola, decidi apoiar a escola a melhorar a qualidade dos alimentos e, principalmente, no combate às pragas com menos químico possível, com uma produção orgânica sem agredir o solo da escola”, disse Emileno Ortet em declarações ao Expresso das Ilhas.

O objectivo deste projecto é que além de comer mais legumes e verduras, as crianças possam aprendem mais sobre como é plantar.

Também é objectivo, segundo Ortet, é empoderar a escola para que a mesma possa ter o seu próprio sustento com produtos orgânicos.

Emileno Ortet explica que as plantações foram feitas hoje, no último dia de aulas, para que daqui há dois meses e meio, quando as aulas começarem, a escola possa fazer a colheita.

A ideia do empresário é que cada escola abrace o projecto e que o Ministério da Educação patrocine para que cada escolaseja autónoma ao invés de comprar produtos “que não sabem como foi produzido ou ainda com recursos de pesticidas prejudiciais à saúde”.

“A primeira fase deste projecto foi patrocinada pela minha empresa Agrofloresta Rui Vaz. Ofereci mil mudas de repolho, 200 mudas de abóbora e girassol”, informa.

Hoje, os alunos do primeiro ano daquela escola tiveram uma mini aula de como germinar as sementes.

“Cada aluno levou para casa uma semente para cuidar”, diz.