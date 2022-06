IEFP assina acordo para financiar jovens nas unidades geradoras de rendimento

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Direção Geral do Emprego (DGE) assinaram hoje um Contrato Programa Indicativo do Empreendedorismo, no montante de 35 milhões de escudos.

O presidente do conselho de administração do IEFP, Paulo Santos, disse que o montante é destinado a financiar jovens nas suas unidades geradoras de rendimento. “O programa é no valor de 35 milhões de escudos, específico para a promoção do empreendedorismo. Vai ter uma vertente não só de aquisição de equipamentos, mas vai ter também uma vertente de assistência técnica, porque assistência técnica, acompanhamento, avaliação e seguimento são extremamente importantes. Nós vamos ter assistência técnica com especialistas durante um período de seis meses para fazer seguimento dessas unidades geradoras de rendimento”, avança. O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) também fez a apresentação da Plataforma de Gestão de Estágios Profissionais e Intermediação Laboral, com novo layout e novos módulos, nomeadamente a orientação profissional, mobilidade profissional e prestação de serviços. "Neste modelo de orientação profissional, um jovem pode fazer um curso de graça e pode construir o seu projecto profissional”, explica o responsável. "Um jovem nesse modelo tem condições de saber onde pode fazer formação, como pode obter um financiamento, como pode abrir uma empresa, quais as instituições que deve procurar, as linhas de financiamento", exemplifica. No módulo de prestação de serviços pretende-se a interação entre alguém que precisa de um serviço e o prestador desse serviço, formado pelo IEFP. Paulo Santos avança que com o lançamento da renovada Plataforma de Gestão de Estágios Profissionais e Intermediação Laboral, o IEFP facilita a vida das pessoas.

