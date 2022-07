IMP interdita saída para o mar de todas as embarcações de pesca local

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de pesca local, durante as próximas 24 horas, devidas às condições do estado do tempo no país.

“Atendendo às condições do estado do tempo no arquipélago durante as próximas 24 horas, com Vento NE/N 4 - 5, por vezes 6, ocasionalmente 7 com rajadas em Sectores à tarde/inicio da noite. Ondas NE/NNE 2.0 - 4.0m, aumentando a Norte/Noroeste do Arquipélago, localmente 1.0 - 2.5m em Zonas Costeiras Sul/Sectores Inter-Ilhas” explica a autoridade no comunicado. Por razões de segurança, encontra-se interditada a saída para o mar de botes e pequenas embarcações de pesca local enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo.

