Homem perde vida electrocutado ao roubar energia em Achada São Filipe

Um homem morreu eletrocutado, na noite de sábado, 23, em Achada São Filipe, cidade da Praia, enquanto roubava energia elétcrica.

“No dia 23 de Julho, por volta das 21h30, a Direção de Distribuição da ELECTRA recebeu uma informação de que alguém teria sofrido um choque elétrico na localidade de Achada São Filipe, cidade da Praia”, informou hoje a Electra, através do Facebook.

No comunicado, a empresa refere que com deslocação imediata ao local foi constatado que um individuo do sexo masculino, tinha sido eletrocutado ao efectuar uma ligação clandestina na rede eléctrica.

A ELECTRA lamentou a perda daquela vida humana e apelou aos riscos inerentes associadas à práctica do roubo de eletricidade podendo conduzir à morte.

De referir que a Electra destacou que as perdas de electricidade globais, técnicas e não técnicas – sobretudo furto -, em todo o País, atingiram em 2021 os 112,432 GWh, representando 25,5% da produção.