Tribunal de Contas vai ter sede própria

As obras para a sede própria do Tribunal de Contas vão arrancar ainda este ano, segundo o ministro das Finanças, Olavo Correia.

“Vamos iniciar já com as obras, pensamos que o Tribunal de Contas é uma instituição perene, é uma instituição central da República, é uma instituição que está no epicentro do controlo das contas públicas, os quadros precisam ter boas condições de trabalho, a instituição precisa ser uma marca forte, tem de ter uma presença física também relevante, por isso, nós decidimos criar as condições para que o Tribunal de Contas possa ter uma sede própria”, anunciou aos jornalistas.

Olavo Correia acrescentou que i governo já tem uma solução montada e que ainda este ano, as obras vão poder arrancar.

Nas suas declarações, justificou que é importante que aquela instituição tenha um espaço com dignidade e possa receber as entidades públicas num contexto de maior qualidade.

“Mas também que os colaboradores estejam motivados, tenham boas condições de trabalho para poderem prestar um serviço melhor, um serviço de melhor qualidade aos cidadãos, às instituições de Cabo Verde, para que possamos ter um Tribunal de Contas que orgulhe todos nós e que seja uma referência à escala do continente africano e à escala global”, sustentou.