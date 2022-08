PJ detém mulher que transportava 23 cápsulas de cocaína no estómago

A Polícia Judiciária anunciou hoje, a detenção de uma mulher estrangeira por suspeitas de tráfico de droga. A detenção foi feita no aeroporto internacional Nelson Mandela, na Praia e a mulher mulher transportava 23 cápsulas contendo cocaína no estômago.

Em comunicado, a PJ informa que, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefaciente e Crime Organizado (SCITECO), no âmbito da prevenção e combate ao tráfico ilícito internacional por via aérea, procedeu a detenção, em flagrante delito, no passado dia 07 de Agosto.

A suspeita de 23 anos de idade, de nacionalidade estrangeira, transportava no estômago, 23 cápsulas contendo um pó de cor branca que, submetido a exame, reagiu positivamente para cocaína.

Segundo a mesma fonte, a detida foi apresentada, no dia 09 de Agosto, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.

Entretanto, por se encontrar com partes de droga que trazia no estômago, por ordem judicial, a detida foi conduzida ao Banco de Urgência do Hospital Agostinho Neto no mesmo dia, onde permaneceu sob cuidados médicos até ao dia 13 de Agosto, sábado, dia em que se pôde retirar toda a droga do estômago e foi conduzida à Cadeia Central da Praia, mediante mandado de condução.