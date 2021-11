PJ detém quatro indivíduos na posse de drogas na Praia

A Polícia Judiciaria informou hoje que deteve, na passada quinta-feira, 11, quatro indivíduos na posse de uma certa quantidade de cocaína, 108,84 gramas de cannabis e uma quantia em dinheiro no valor de 187.650 escudos.

De acordo com um comunicado da força policial, os suspeitos de tráfico de estupefacientes foram detidos em flagrante delito, em cumprimento de vários mandados de busca nas localidades de Achada Grande Frente e Coqueiro.

Dos quatro detidos, três são do sexo masculino, e um do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 29 e os 33 anos.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado apresentação periódica.