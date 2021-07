Nove detidos por tráfico de droga e lavagem de capitais

“Operação Capela”, realizada pela Polícia Judiciária, resultou na detenção de nove pessoas em várias localidades da Praia. Detidos são suspeitos de tráfico de droga, associação criminosa e lavagem de capitais. Operação mobilizou todos os efectivos da PJ da Praia.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária os detidos são seis homens, um deles de nacionalidade nigeriana, e três mulheres com idade compreendidas entre os 17 e os 56 anos que vão ser "presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal".

A investigação foi desencadeada pela Secção Central de Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária e as detenções ocorreram em vários bairros da capital.

Na sequência de buscas realizadas a "residências, garagens e espaços comerciais dos detidos" a PJ apreendeu "uma considerável quantidade de produtos estupefacientes (Cocaína e Cannabis); duas armas de fogo; várias munições, calibre 9 mm; doze viaturas, entre carros e motos; dois televisores; vários objectos em ouro e prata; telemóveis; documentos diversos e dinheiro em moedas cabo-verdiana e estrangeira, no valor de 386.820 CVE (trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte escudos) e 350 Euros (trezentos e cinquenta euros)".