​Administradora Executiva do INPS diz que novo logotipo foi adaptado para acompanhar a tendência mundial

O Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) apresentou nesta sexta-feira, 19, na Cidade da Praia, o seu novo logotipo adaptado para acompanhar a tendência mundial.

A Administradora Executiva do INPS Armandina do Rosário explicou que o novo logotipo foi adaptado para acompanhar a tendência mundial e que a mudança da imagem é um processo natural que atinge todas as grandes empresas.

“Rebrandig da imagem é algo natural, o nosso já tinha 30 anos. Então é mais do que natural que tivéssemos que fazer adaptações para primeiro alinhar com as novas tendências mundiais a nível de design e também para resolver algumas questões técnicas, porque o logo era um pouco antigo. Então tínhamos algumas dificuldades em aplicar para ser devidamente utilizado em determinados dispositivos”, afirma.

Segundo disse o antigo logotipo apresentava algumas incompatibilidades com várias peças gráficas o que dificultava a sua aplicação em determinados dispositivos tecnológicos.

“Algumas modificações precisavam ser feitas para que o desenho permanecesse compatível com os diferentes dispositivos e seja digitalmente atraente. Mormente em tempos em que vivemos, cuja modernização e adaptação digital é como nunca antes uma necessidade primordial”, frisa.

Armandina do Rosário sublinhou que a renovação vai promover a actualizar a presença da imagem do INPS por forma que ele espelhe os novos desafios sociais e se mantenha harmonizado com as mais recentes tecnologias e tendência de design do mundo.

Ainda na mesma linha disse que esse novo logotipo visa atingir facilmente o público alvo da empresa, porque estamos numa época digital. “É um logo muito mais adaptado a essa época actual. Um dos principais objectivos do INPS é justamente alargar a cobertura. E de certa forma é um meio de mostrar a nossa vontade em adaptar, transformar e facilitar o processo de modo a trazer muito mais pessoas para esse meio”.

A criação do novo logotipo é da responsabilidade empresa DBX Marketing e Comunicação que venceu o concurso publicitado pelo INPS.