Carlos Fernandes Semedo é o novo director geral da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento

O ministro dos Negócios Estrangeiros Cooperação e Integração Regional empossou hoje Carlos Fernandes Semedo como novo Director Geral da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento.

Para o empossado, é imperativo trabalhar de perto com o sector privado nacional, de forma a tirar melhor proveito do sistema multilateral do comércio. “Estimulando as suas iniciativas económicas e comerciais e ajudá-lo a tirar o melhor proveito do sistema multilateral do comércio, a explorar e a ceder massivamente a instrumentos de financiamento bilateral e multilateral da cooperação económica para o desenvolvimento", afirma.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, lembra que a Direcção Geral da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento terá a seu cargo a implementação de uma abordagem diplomática fundamental em relação à transformação de Cabo Verde.

“A diplomacia económica muito falada, em primeiro lugar, para dinamizar as relações económicas e comerciais, mobilizar o investimento directo do exterior, promover o uso das tecnologias e de outro sectores globais, bem como incentivar a codificação do direito económico de âmbito bilateral, regional, internacional, com vista a apoiar os trabalhos e os sectores de crescimento económico em Cabo Verde", avança.

O novo director geral da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento foi o primeiro Embaixador de Cabo Verde residente no Grão-Ducado de Luxemburgo, missão que terminou recentemente. Carlos Semedo é mestre em Relações Económicas Internacionais e entrou na carreira diplomática em 1997. Foi número dois da Embaixada de Cabo Verde em Washington, entre 2002 e 2008, director geral dos Assuntos Globais, entre 2010 e 2015, e Encarregado de Negócios da Embaixada de Cabo Verde na Costa do Marfim, de 1999 a 2000.