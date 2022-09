PAM reforça alimentação escolar em Cabo Verde

A Ficase vai receber, em Setembro, um carregamento de géneros alimentares para facultar refeição quente a 82 mil alunos no ano lectivo 2022/2023. A doação será feita pelo Programa Alimentar Mundial, após a retoma da parceria entre o arquipélago e a agência da ONU.

A informação é avançada pelo director nacional da Educação, Adriano Moreno.

“A Ficase tem trabalhado incansavelmente para facultar refeições quentes a 82 mil crianças a serem beneficiadas pelo programa da cantina escolar neste ano lectivo”, refere.

Em entrevista à Inforpress, Adriano Moreno adianta que o Ministério da Educação, através da Ficase, está a trabalhar com os municípios para que todos sejam beneficiados, desde o primeiro dia das aulas, com refeição quente da cantina escolar.

“Para além da cantina escolar, a Ficase, a partir de 19 de Setembro, vai também garantir transportes e kits escolares”, afirma, apontando que estes últimos apesar de não serem da competência do Ministério são feitos em parceria com os municípios.

O PAM saiu de Cabo Verde em 2010. Contudo,este ano, o director regional da instituição, Chris Nikoi, disse que o programa iria ajudar o país a tornar-se mais resiliente em termos de produtos alimentares.

Chris Nikoi esteve em Cabo Verde a convite do governo, tendo prometido ajudar no reforço da alimentação escolar, tendo em conta a crise internacional e as suas consequências na segurança alimentar.