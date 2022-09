Exame de pacientes suspeitos de varíola dos macacos em São Vicente tem resultado negativo

Os casos suspeitos de monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, em São Vicente testaram negativo para a doença.

A informação foi hoje avançada ao Expresso das Ilhas pelo Director Nacional da Saúde, Jorge Barreto.

Recorde-se que no passado dia 29 de Agosto a direcção clínica Hospital Batista de Sousa informou que havia dois casos supeitos de varíola dos macacos naquele hospital.

De referir que no mês de Junho, após a abertura da Plenária da Iniciativa 2022 – Ano da Segurança Sanitária, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, afirmou que Cabo Verde está a acompanhar a evolução da varíola dos macacos e que as estruturas de saúde nacionais já têm conhecimento das directrizes preventivas da OMS.