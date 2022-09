Centro do ICCA de Achada Santo António e Centro Orlando Pantera recebem verduras agroecológicas

Os jovens do Centro de Protecção Social do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), de Achada Santo António, e do Centro Orlando Pantera foram beneficiados hoje por Emileno Ortet, com verduras agroecológicas para a produção de refeições quentes e cerca de 20 mudas frutíferas.

Esta doação, que consiste em repolho, couve, abóbora, cenoura e batata, visa mostrar a importância de uma alimentação saudável, com produtos orgânicos. Em declarações ao Expresso das Ilhas, Emileno Ortet diz que a ideia de doar parte da sua produção aquelas instituições se deve ao facto de trabalhar com crianças e jovens vulneráveis. “Sempre faço doações dos meus produtos às pessoas vulneráveis do meu bairro. Esta é a primeira vez que realizo este acto a uma instituição e o próximo passo será criar uma horta nas instituições hoje beneficiadas”, diz. A ideia da horta é que os centros possam ter um meio de autossustento, e um laboratório vivo, por meio do qual as crianças terão contacto directo com os processos da natureza, e acompanham de perto o desenvolvimento das verduras, das frutas e dos legumes, à semelhança do projecto Horta Escolar, implementado há pouco tempo na escola SOS, cidade da Praia. O jovem agricultor vem apostando na agroecologia de modo a impactar o menos possível a natureza e contribuir para melhorar a saúde dos consumidores. Neste sentido, Emileno Ortet faz a adubação do terreno com o estrume dos animais e através de compostagem que é feito de restos de plantas, cascas de banana, de papaia, de batata. Por tudo ser feito de forma ecológica, garante que não usa pesticidas. Assim, o jovem opta por fazer a cobertura do solo com estercos e líquidos caseiros para afastar as pragas.

