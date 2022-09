​Passagem da chuva por São Vicente sem “grandes estragos a assinalar”

A Câmara Municipal de São Vicente indica que, apesar da “grande quantidade” de chuvas caídas hoje, “não há grandes estragos a assinalar”. Segundo o vereador do pelouro da Protecção Civil, a autarquia tem no terreno, desde as primeiras horas da manhã, equipas para “apurar as situações e responder às demandas da população”.

Em conferência de imprensa realizada esta tarde, Anilton Andrade afirmou que a autarquia está a trabalhar para resolver a situação de algumas famílias, na localidade de Chã de Alecrim, que ficaram desalojadas. “Alguns moradores em Chã de Alecrim ficaram desalojados, estamos a fazer as devidas coordenações com o pelouro social da autarquia para assistir estas famílias. Ainda estamos no terreno a fazer o recenseamento, mas creio que estamos a falar de cerca de cinco a seis famílias, em zonas de assentamentos informais”, refere. De forma global, segundo o vereador, foram registados desabamentos de alguns muros de protecção de estrada e de habitações, mas “não são situações avultadas”. “Deparamos com algumas estradas que irão precisar de intervenção, ou seja, limpeza com máquinas e de forma manual, sendo que os serviços de limpeza já estão notificados para fazerem este trabalho. Há desabamento de alguns muros nas estradas e fora delas, de muros de protecção de casas. Fomos notificados de quedas de cerca de quatro tectos que já foram identificados”, enumera. Segundo o autarca, Chã de Alecrim, Espia, Ribeirinha, Cruz de Papa estão entre as zonas que fizeram “mais solicitações com pedidos de ajuda” para “pequenas intervenções”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.