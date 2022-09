Primeiro-ministro inaugura Porto do Maio

Infraestrutura é inaugurada hoje pelo Primeiro-ministro. Reabilitação do porto custou 2.200 milhões de escudos financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento, pelo Estado e pela União Europeia.

Segundo o governo “o Projecto de Requalificação e Expansão do Porto do Maio é uma obra estruturante do Governo de Cabo Verde, assumido como uma das grandes prioridades de governação para com a ilha, visando o crescimento e desenvolvimento económico do país, com base no desencravamento das potencialidades económicas da ilha e no reforço das infra-estruturas do sistema nacional de transporte marítimo, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida das populações”.

A reabilitação desta infraestrutura inclui, ainda segundo anunciou o governo, as obras de reabilitação da ponte-cais existente com 350 m de comprimento, construção de duas novas rampas Roll-On/Roll-Off com uma área de 4.500 m2, reabilitação e extensão da plataforma logística de 5.000 para 11.000 m2, construção de um quebra-mar de 150 m de extensão, protecção marítima num comprimento de 150 m e construção de uma nova estrada de acesso com 800 m de comprimento.

“Podemos referir que com as obras do Porto Inglês, estará reunida uma das condições de base para a realização dos investimentos de maior dimensão no sector turístico”, aponta o governo num comunicado de imprensa.

“A ilha de Santiago, face à proximidade, poderá complementar facilmente a sua oferta turística actual através de desenvolvimento de novos produtos, tirando benefício das potencialidades complementares das duas ilhas, assim como explorar através da acção concertada entre os operadores o potencial representado pelo fluxo de turistas em trânsito que se deverá verificar”, acrescenta a mesma fonte.

Com a inauguração do Porto do Maio a ilha passa a beneficiar de “um acesso mais fiável ao mercado da ilha de Santiago, o que permitirá um escoamento mais facilitado, com menores custos, de cada vez maiores volumes de produção agrícola e pecuária, assim como assegurar uma cadeia de abastecimento mais resiliente, ancorada na Cidade da Praia, minimizando os riscos de rotura”.

Revolução no desenvolvimento

Antecipando a inauguração, o ministro do Mar, Abraão Vicente, visitou, no passado dia 24, as obras de requalificação do porto do Maio.

Em declarações à Inforpress o ministro disse que os maienses vão ganhar um novo porto, uma vez que aquela infra-estrutura recebeu intervenções de fundo que a tornou, praticamente, um novo porto, apetrechado com duas rampas roll on rol off, cuja entrada em funcionamento, na perspectiva de Abraão Vicente, vai imprimir uma nova dinâmica em todos os sectores de actividade da ilha.

Conforme avançou, os trabalhos de ampliação e modernização do porto do Maio concretizaram um “investimento extraordinário e um dos maiores do Governo de Cabo Verde”.

Para o ministro do Mar, aquela infra-estrutura vai servir não só a ilha do Maio, como todo o país, permitindo às pessoas residentes na ilha de Santiago terem a possibilidade de viajar de forma mais rápida e ter acesso a mais de vinte praias para disfrutar.

Isto vai contribuir, segundo o titular da pasta do Mar, para a dinamização da economia local, por um lado, e, por outro, permitir desencravar alguns projectos imobiliários que estão à espera da melhoria da conectividade.

“Creio que devemos estar preparados para uma nova era na ilha do Maio”, considerou.

Liberdadi fez viagem de teste

O navio Liberdade efectuou na tarde do passado sábado, 03 de Setembro, uma viagem experimental para testar as condições técnicas da nova rampa roll on roll off do porto do Maio. A inauguração das obras de expansão e modernização do porto está marcada para o próximo dia 7 de Setembro.

Segundo o comandante do navio Liberdadi, José Mariano, a viagem, cujo objectivo era fazer um teste ao porto que passa a partir deste momento a contar com duas rampas, correu “tranquilamente”.

“Os riscos já foram todos avaliados, por isso esperamos que no dia 07 o mar esteja bom para que tudo decorra dentro da normalidade”, sublinhou, acrescentando que durante a atracação depararam com alguma vaga dentro do porto, mas admitiu ser algo que já estavam a contar numa operação do tipo.

Quanto às obras do porto do Maio, José Mariano advogou que “é boa, as defesas são boas e existe uma boa plataforma, agora é só trabalhar”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1084 de 7 de Setembro de 2022.