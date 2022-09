PJ incinera mais de 38 quilos de estupefacientes no Sal

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), procedeu, no passado sábado,17, à incineração, de 38,4 quilos de estupefacientes, entre Cannabis, Haxixe e Cocaína, que se encontravam depositados na sua Casa Forte.

De acordo com um comunicado da força policial, os estupefacientes ora incinerados, resultaram de sucessivas apreensões levadas a cabo pelo DICS nos últimos doze meses. O acto, segundo a mesma fonte, contou com a presença do representante do Ministério Público da Comarca do Sal.

