Justiça portuguesa apoia justiça cabo-verdiana com mais 50 mil euros

O Ministério da Justiça de Portugal e o Ministério da Justiça cabo-verdiana vão assinar, esta tarde, um protocolo de apoio financeiro de mais de 50 mil euros.

" Viemos para celebrar um protocolo com o Ministério da Justiça de Cabo Verde no sentido aprofundarmos a nossa relação que vem de há muito, de trabalharmos em conjunto, de podermos desenvolver projectos tão importantes para nós como aqui também para a Justiça em Cabo Verde, projectos em que colaboramos em conjunto, em que fazemos caminhos comuns, em que colaboramos, designadamente com a formação e com aspectos que têm haver também com técnicas laboratoriais, que são cada vez mais importantes", informou à imprensa a ministra de Justiça de Portugal da Catarina Sarmento e Castro, de visita ao país no âmbito dos 30 anos da Constituição da República de Cabo Verde.

Com o protocolo hoje assinado vai haver um apoio financeiro para o protocolo de mais 50 mil euros e, segundo Castro, os dois países vão também trabalhar no protocolo futuro.

Por usa vez, segundo a ministra da Justiça de Cabo Verde, Joana Rosa, o país está a fazer uma reflexão em relação aos direitos fundamentais e direitos humanos e conhecer aquilo que é a realidade portuguesa nesta matéria.

Entretanto, frisou que Cabo Verde conseguiu ganhos ao longo destes anos e que os desafios também existentes, como exemplo citou a decisão do Governo em relação ao reforço dos poderes do Provedor de Justiça.

“Isso tudo temos na agenda para debate esta tarde também na conferência com a presença da ministra da Justiça de Portugal para que possamos, juntos, debater a realidade cabo-verdiana e a realidade portuguesa, os desafios que temos enquanto País democrático, onde há respeito pelo Estado de Direito, mas onde também ainda se registam alguns desafios”, explicou.