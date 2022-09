ICAO apoia Cabo Verde na implementação do Plano Nacional de Segurança Operacional

A Organização Internacional da Aviação Civil(ICAO) está a apoiar Cabo Verde na implementação do Plano Nacional de Segurança Operacional (NASP), através do Bureau Regional para a Africa Ocidental e Central (WACAF).

A informação foi hoje avançada pela Agência de Aviação Civil (AAC), através de um comunicado publicado na sua página do Facebook.

Segundo a mesma fonte, o apoio através da ICAO WACAF estabelece uma assistência técnica na elaboração do plano de acção para o desenvolvimento e implementação do NASP, que se quer inclusivo ao agrupar diversos actores ligados à segurança operacional.

"Assim, ao nível de Cabo Verde, além da Agência de Aviação Civil (AAC) que lidera o processo, participam na equipa de implementação o Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Marítimos (IPIAAM), os Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), os Transportes Aéreos de Cabo Verde(TACV) e os Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV)", lê-se.

De referir que o Plano Nacional de Segurança Operacional é um documento orientador que contém as estratégias que os Estados Membros da ICAO desenvolvem para a gestão da segurança operacional(SO) durante um determinado período de tempo.

Esse documento lista todas as questões de SO nacionais, estabelece objectivos e metas mensuráveis, e apresenta uma série de iniciativas de melhoria da segurança para tratar as deficiências identificadas e assim atingir os objetivos e metas de SO nacionais.

A AAC, recorda que uma reunião recente da equipa de implementação serviu de arranque do processo de implementação do NASP, e coloca Cabo Verde na lista de países que já implementaram ou estão em fase de implementação do Plano.