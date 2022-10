Prisão preventiva para suspeito de homicídio de Patrícia de Pina

O Tribunal da Comarca de São Filipe decretou prisão preventiva ao individuo suspeito de sequestro, homicídio agravado, atentado contra a integridade de cadáver e cinzas da jovem Patrícia de Pina, mais conhecida por Preta.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o homem de 36 anos foi detido no bairro de Alto São Pedro, fora de flagrante delito, na sequência do cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, ilha do Fogo, no passado dia 1.

A força policial realça que o processo foi investigado pela Polícia Judiciária que tem competências legais para o efeito, por delegação de competências do Ministério Público da Comarca de São Filipe .

A operação contou com o envolvimento directo do Procurador da República da Comarca de São Filipe, com a colaboração institucional da Polícia Nacional e o apoio da Proteção Civil e Bombeiros Municipal de São Filipe, ilha do Fogo.

O detido, foi apresentado em tempo legal, às autoridades judiciárias competentes para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a medida mais gravosa – prisão preventiva.

De referir que Patrícia de Pina, mais conhecida por Preta, desapareceu a 13 de Setembro de 2021.

No sábado, 1, a PJ recuperou os restos mortais da jovem num quintalão onde funciona uma oficina de ferragem, situado a cerca de 200 metros do edifício da câmara municipal de São Filipe.