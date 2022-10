Fogo: PJ desvenda desaparecimento da jovem de São Filipe

A Polícia Judiciaria (PJ) desvendou hoje o desaparecimento da jovem Patrícia de Pina, mais conhecida por Preta, ocorrido a 13 de Setembro de 2021, com a detenção de um jovem e recuperação dos restos mortais.

Por volta das 09h00 de hoje, na sequência das investigações intensificadas nos últimos dias por elementos da Polícia Judiciaria, o quintalão onde funciona a oficina de ferragem, situado a cerca de 200 metros do edifício da câmara municipal de São Filipe, foi cercado pela Polícia dando início a escavações para encontrar os restos mortais.

As escavações aconteceram após a detenção do suposto autor do assassinato da jovem que terá indicado à Polícia Judiciária o local onde teria enterrado o corpo.

Depois de mais de quatro horas de trabalho no local, o suposto autor foi conduzido à esquadra da Polícia Nacional por volta das 12h40 e uma hora mais tarde, às 13h41, os restos mortais de Patrícia foram transportados de ambulância para morgue do hospital regional, aguardando ulteriores exames.

Um dos elementos da PJ disse a um dos familiares que os restos vão aguardar a vinda de técnicos para realização de exames e que só depois serão entregues à família para a realização do funeral.

Um dos irmãos da vítima disse à Inforpress que o jovem detido pela PJ sempre foi o principal suspeito porque foi a última pessoa com quem "Preta" esteve na madrugada de 13 de Setembro de 2021, e, “apesar de tarde”, parabenizou a Polícia Judiciária pelo trabalho realizado.

As autoridades policiais têm um prazo de 48 horas para apresentar o detido às instâncias judiciais para o primeiro interrogatório e aplicação da medida de coação.

No local, as autoridades não avançaram quaisquer outros pormenores sobre este caso que continua sob segredo da justiça.

Há pouco mais de duas semanas o Procurador da República da Comarca de São Filipe, Nelson Vaz, tinha garantido à ministra da Justiça, Joana Rosa, que o processo não tinha sido encerrado e que as investigações estavam a decorrer, mas sob segredo de justiça.

A jovem de 29 anos, de nome Patrícia de Pina, mais conhecida por Preta, moradora do bairro de Beltches, saiu de casa no dia 13 de setembro de 2021 e nunca mais regressou.