Prisão preventiva para um dos suspeitos do do assalto a um autocarro em Palmarejo Grande

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a um dos suspeitos do assalto a um autocarro da Solatlântico nas proximidades do condomínio Dó Ré Mi, em Palmarejo Grande.

Segundo informou hoje a Policia Nacional, no passado dia 27 de Setembro, decorreu uma uma operação na sequência da investigação do processo crime de roubo com recurso a armas de fogo e branca, perpetrado contra passageiros de um autocarro da empresa Sol Atlântico que fazia o trajecto Plateau - Palmarejo Grande.

A mesma fonte informa que na sequência de busca domiciliária a uma residência na localidade de Bela Vista, foi apreendida uma arma de fogo e detido um indivíduo do sexo masculino, de 24 anos, conhecido por “Jardel”, que foi presente ao Ministério Público.

Após a submissão ao primeiro interrogatório de arguido detido, foi-lhe decretada a medida mais gravosa, isto é, prisão preventiva.

No comunicado a PN informa que a identificação dos suspeitos foi possível através de imagens de vídeo vigilância e que continua as investigações tendentes a localização dos restantes suspeitos.

Recorde-se que no dia 1 de Setembro, por bolta das 20h00, um grupo de indivíduos armados assaltou um autocarro linha na 12 que liga o Plateau ao Palmarejo Grande.

“Nu sta frontadu ku bandidos. Entraram no autocarro e puseram todos os ocupantes no chão com a arma apontada na cabeça. Um homem, passageiro, levou uma coronhada, agora não sei se foi porque reagiu, ou se foi agredido por nada”, relatou na altura uma moradora do Palmarejo Grande que testemunhou o assalto desde a janela do seu apartamento.