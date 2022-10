Homem condenado a sete anos de prisão por agressão sexual de menor

O Tribunal da Comarca da Brava condenou esta segunda-feira um indivíduo do sexo masculino, de 69 anos de idade, a sete anos de prisão, pela prática de um crime de agressão sexual contra uma criança de 14 anos.

O caso ocorreu a 13 de Maio do corrente ano, altura em que Ministério Público aplicou como medida de coacção a prisão preventiva ao arguido, que ficou até ao passado dia 7 de Outubro sob esta medida, mas foi posto em liberdade provisória pelo Tribunal da Relação de Sotavento.

Segundo fonte judicial, o suspeito, que é vizinho e amigo dos pais da vítima, entrou com um recurso devido à sua idade e por ter problemas de saúde, mas o agressor foi julgado no passado dia 11 de Outubro e a leitura da sentença foi feita no final da tarde de hoje.

O homem tem um prazo de 15 dias para recorrer da sentença do tribunal da Comarca da Brava.

No quadro de crimes de abuso e agressão sexual de menores, nos dias 19 e 20 de Outubro, o Tribunal da Brava fez dois julgamentos. Um dos casos remonta ao final de Maio passado, em que o suspeito, de 72 anos, acusado de abusar de uma criança de 4 anos, ficou em prisão preventiva a aguardar o julgamento, estando a leitura da sentença agendada para o dia 31 deste mês.

O outro caso remonta ao início do mês de Junho último, em que o Tribunal da Brava aplicou, como medida de coacção, prisão preventiva a um indivíduo do sexo masculino, de 52 anos, residente na Furna, suspeito da prática de crime de abuso sexual de criança, cuja vítima tem 9 anos, e a sentença será conhecida no próximo dia 31.

Ainda na sexta-feira, 21, o mesmo Tribunal aplicou prisão preventiva a um indivíduo do sexo masculino, residente em Mato, suspeito da prática de crime de abuso sexual de criança.

Segundo informações da fonte judicial, o indivíduo encontra-se na casa dos 40 anos e a vítima 4 anos.

A vítima é a mesma que sofreu abusos no passado mês de Maio do indivíduo de 72 anos e o actual suspeito, conforme fonte judicial, é padrasto da mesma, reforçando que este já foi condenado pelo menos duas vezes por crime de agressão sexual de menores.