Prisão preventiva e TIR para indivíduos detidos com cocaína em embarcação proveniente de Brasil

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou Termo de Identidade e Residência (TIR) a um francês e prisão preventiva a um italiano, ambos detidos quando transportavam 227 quilos de cocaína numa embarcação francesa proveniente do Brasil.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, divulgado hoje, os dois homens de 26 e 63 anos respectivamente, foram detidos em flagrante delito no passado dia 20 de Outubro, no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa em São Vicente.

De relembrar que a PJ efectuou buscas à referida embarcação, com início na quinta-feira, 20, na Marina do Mindelo e término, na sexta-feira, 21, no Porto Grande de São Vicente, tendo sido apreendida a quantia de 227 quilos de cocaína.

A embarcação que transportava a droga era proveniente do Brasil e tinha como destino Europa, mais concretamente a Espanha.