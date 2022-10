PN captura mais um suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio em Achada Mato

A Polícia Nacional procedeu à captura de mais um individuo suspeito de envolvimento directo na tentativa de homicídio ocorrido ontem, 26, em Achada Mato, em que foram vítimas de disparo de arma de fogo um homem de 36 anos e uma criança de colo de dois anos de idade.

Através de um comunicado divulgado há instantes, a PN informa que o suspeito se encontra ferido e será submetido a tratamento médico antes de ser apresentado às autoridades judiciais, juntamente com os demais detidos ontem pela PN.

Ao todo são três os indivíduos capturados pela PN, sendo dois por envolvimento directo, mais um por encobrimento.

Entretanto, a PN esclarece que as investigações prosseguem.

O caso ocorreu ontem à noite, em Achada Mato, na Praia quando três indivíduos num automóvel, dirigiram-se àquele bairro da cidade da Praia, onde um deles desceu da viatura e efectuou vários disparos contra um homem, de cerca de 36 anos, que se encontrava nas imediações, com uma criança de dois anos ao colo.

Na sequência um agente da Polícia Nacional e outro da Polícia Judiciária que se encontravam no local efectuaram disparos contra os autores do crime que, no entanto, se puseram em fuga.